El hecho ocurrió sobre la avenida Victoria Aguirre de Iguazú, donde un automóvil que presuntamente circulaba a alta velocidad y en contramano terminó involucrado en un siniestro que dejó a una mujer con lesiones de gravedad y a dos adolescentes heridos.

La investigación se inició a partir del ingreso al Hospital SAMIC de Puerto Iguazú de tres personas lesionadas como consecuencia de un siniestro vial ocurrido sobre la calle Marta Schwartz de esa localidad.

Según la denuncia de Rodrigo N. de 26 años manifestó que, alrededor de las 21:30 horas del domingo, mientras caminaba por la intersección de las calles Balbina Brañas y 1° de Mayo, un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco, que se encontraría circulando en contramano y a gran velocidad, habría intentado embestirlo. Posteriormente, el mismo vehículo habría protagonizado el siniestro vial en el que resultaron lesionadas Lidia L. (41), y dos menores de 13 y 17 años.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió lesiones de gravedad, mientras que los dos adolescentes resultaron con heridas de distinta consideración y recibieron asistencia médica.

Las actuaciones continúan para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro. En ese marco, la Policía de Misiones mantiene un operativo cerrojo en la zona para detener al conductor involucrado en el hecho.