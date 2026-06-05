La entidad pidió suspender sanciones mientras se debate la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal. Además, propuso un plan de pagos de hasta 48 cuotas para aliviar la situación del sector.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda la aplicación de multas, ejecuciones fiscales y embargos sobre las pymes. El pedido se enmarca en el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal anunciado por el Gobierno nacional.

El planteo surge tras la confirmación de que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa para modificar el régimen vigente. En este sentido, la entidad empresaria pidió que durante el período de espera previsto por la normativa no se apliquen sanciones a las pequeñas y medianas empresas.

En un comunicado, CAME propuso que, en aquellos casos en los que el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los quince días posteriores a la finalización del período de espera, la multa correspondiente se reduzca al 50%. Asimismo, aclaró que recién una vez vencido ese plazo adicional debería aplicarse la sanción completa.

Fragilidad del entramado productivo

Además, la organización solicitó que, debido al carácter fiscal de la iniciativa que impulsa Nación, se suspendan las ejecuciones fiscales y los embargos que actualmente afectan al sector pyme. En esta línea, la entidad insistió en que las medidas de alivio son necesarias para sostener la actividad.

El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, reclamó la puesta en marcha de un régimen especial de facilidades de pago. “Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación”.

Y agregó: “Dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como también los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado”. CAME argumentó que el pedido se realiza en un contexto nacional de consumo deprimido.