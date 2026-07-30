Desde las 7:30 de este jueves permanece inhabilitado el ingreso al área protegida. El arroyo registra 2,50 metros de agua sobre el puente de acceso.

El Parque Provincial Moconá cerró sus puertas este jueves por la crecida del arroyo Yabotí, que alcanzó aproximadamente 2,50 metros de agua sobre el puente de acceso. La medida fue adoptada por razones de seguridad y el ingreso permanecerá suspendido hasta que las condiciones permitan su reapertura.

La decisión fue comunicada por la comisaría segunda de El Soberbio, que informó que el cierre comenzó a las 7:30 de la mañana. El fenómeno responde a las intensas lluvias registradas en la región, que provocaron el aumento del caudal del arroyo.

El Parque Moconá es uno de los principales atractivos turísticos de Misiones y recibe visitantes de todo el país. La interrupción del acceso busca garantizar la seguridad de quienes se trasladan hacia la zona y evitar riesgos en el puente de ingreso.