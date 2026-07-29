La Municipalidad de Leandro N. Alem realizó el sorteo final del Bono Solidario Institucional, una iniciativa que permitió acompañar a 83 entidades de la comunidad. El intendente Matías Sebely encabezó el cierre del programa, que culminó con el sorteo de una moto 110 cc 0 km.

La Municipalidad de Leandro N. Alem llevó adelante este miércoles 29 el último sorteo del Bono Solidario Institucional, programa destinado a fortalecer y acompañar el trabajo que realizan las organizaciones sociales e instituciones de la ciudad.

La iniciativa alcanzó en esta edición a 83 instituciones inscriptas en el Registro Único de Entidades Intermedias (RUEnI), consolidando una herramienta que articula la participación comunitaria con el acompañamiento del municipio.

El sorteo final fue transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales y contó con la presencia del intendente Matías Sebely y del escribano público Matías Cabrera, quien certificó la transparencia y legalidad del procedimiento.

En esta última instancia, el número ganador de la moto 110 cc 0 km fue el 01841, correspondiente a los bonos comercializados por la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, una de las organizaciones participantes.

Sebely destacó el trabajo conjunto con las instituciones

Desde la gestión municipal que encabeza Matías Sebely se destacó especialmente el alcance comunitario de la propuesta y el compromiso asumido por las entidades que participaron durante toda la edición.

El Bono Solidario Institucional fue concebido como una herramienta para que las organizaciones puedan generar recursos y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre el Estado municipal, las instituciones y los vecinos.

Uno de los pilares de la iniciativa es su carácter formal y transparente. Todas las organizaciones participantes se encuentran inscriptas en el Registro Único de Entidades Intermedias (RUEnI), instrumento que permite ordenar, identificar y reconocer a las entidades que desarrollan actividades dentro de la comunidad.

Una política de acompañamiento al entramado social de Alem

La finalización de esta edición representa además un nuevo paso en la política impulsada por la administración de Matías Sebely para fortalecer la participación ciudadana y acompañar a las organizaciones que diariamente desarrollan tareas sociales, culturales, religiosas, deportivas y comunitarias en Alem.

Desde la organización agradecieron a las 83 instituciones participantes, a quienes estuvieron a cargo de la venta de los bonos y especialmente a los vecinos que colaboraron con la propuesta.

El cierre del Bono Solidario Institucional dejó así no solamente un nuevo ganador, sino también un resultado colectivo: decenas de organizaciones de Alem pudieron formar parte de una herramienta municipal orientada a potenciar su capacidad de trabajo y fortalecer el entramado institucional de la ciudad.