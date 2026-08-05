Autoridades de Colombia incautaron un autobús con siete cilindros con material explosivo. El atentado se vincula al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.

La Policía colombiana señaló en un comunicado que “ejecutó de manera exitosa la Operación Prometeo” en la vía Panamericana, la principal del departamento del Cauca (suroeste), donde interceptaron y desactivaron de forma controlada “un vehículo autobús acondicionado con 420 kg de Nitrato de amonio en siete cilindros”. En el mismo lugar asumirá dentro de dos días el nuevo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella.

Este vehículo, que al parecer acondicionó el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, “tenía como objetivo afectar instalaciones militares y policiales en Cali”. Durante la operación, las autoridades incautaron el autobús, los siete cilindros y las plataformas desde las que los criminales iban a lanzarlos.

“Esta acción terrorista era ordenada por alias Iván Mordisco (el criminal más buscado de Colombia y jefe del EMC) desde el Bloque Occidental Jacobo Arenas, con el propósito de sabotear y generar ‘vigencia militar’ durante el acto de posesión del Presidente electo”, agregó la información.

Investidura en Colombia

Según De la Espriella, al celebrar su investidura en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, empezará también “a retomar la soberanía” en materia de seguridad ciudadana que, en su opinión, el presidente saliente, Gustavo Petro, “entregó a los narcoterroristas en vastas zonas de todo el país”.

El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la semana pasada su traslado a Cali para asistir a la investidura de De la Espriella, que optó por esa ciudad porque la violencia guerrillera y el narcotráfico han golpeado el suroeste del país durante décadas y porque quiere desde el inicio de su Gobierno dar un respaldo a las Fuerzas Militares y a la Policía.

La ceremonia de investidura de De la Espriella contará con la asistencia del rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

El Salvador y Guatemala estarán representados por sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente, y también estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos, los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa’ar, y una amplia delegación de Estados Unidos.