En el ataque se utilizaron 24 misiles balísticos y 115 drones. Los objetivos fueron depósitos de empresas civiles, infraestructura y una estación de tren.

Al menos 17 personas murieron y 44 resultaron heridas en ataques nocturnos de Rusia contra la región de Kiev, informó este miércoles el presidente Volodímir Zelenski, después de que el Servicio de Emergencias diera cuenta del ataque y Rusia confirmara una ofensiva en la zona.

“Hasta ahora se reportaron 44 heridos como causa del ataque masivo ruso a Kiev y la región de Kiev. Lamentablemente, 17 personas murieron. Mis condolencias a las familias y los deudos”, escribió Zelenski en su cuenta en la red social X.

Según el presidente, en el ataque se utilizaron 24 misiles balísticos y 115 drones y los objetivos fueron ante todo depósitos de empresas civiles. También hubo ataques a la infraestructura y a una estación de tren.

“Esos establecimientos no tienen nada que ver con la guerra. Se trata de una cervecería, una bodega para material de construcción y un centro logístico”, dijo.

Zelenski se lamentó también de que sistemas de intercepción de misiles hubieran podido salvar la vida de las víctimas y pidió a sus socios no retrasar el envío de esas armas.

“Es importante que nuestros socios entiendan que la demora en el envío de esos sistemas o la resistencia a ponerlos a disposición llevan directamente a esos casos horribles, con víctimas y destrucción”, afirmó.

Varios incendios

Actualmente, las unidades del Servicio Estatal de Emergencias (SES) trabajan en cuatro localidades del distrito de Brovary, dos del distrito de Buchanan y una del distrito de Fastiv.

En el distrito de Brovary se produjeron incendios de “gran magnitud” en almacenes de la ciudad de Brovary, y los pueblos de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoga.

En el distrito de Buchanan, se está extinguiendo el incendio de un almacén en la aldea de Chayky. En la aldea de Sofiivska Borshchahivka, se apagó otro fuego en las instalaciones de una empresa de logística.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró este miércoles, en un comunicado, que su ataque masivo se dirigió contra centros logísticos “utilizados para el almacenamiento y suministro de armamento, así como para la producción y distribución de drones”.

Ucrania ataca otro centro logístico del Amazon ruso

Los ataques de Rusia se producen después de que ayer martes, Zelenski, anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso, tras la campaña de que inició el pasado 25 de junio y contra centros logísticos y refinerías rusas.

Hoy mismo, Ucrania atacó otro centro logístico del Wildeberries, el Amazon ruso, en la región de Tula, a 200 kilómetros de Moscú, provocando un incendio de gran magnitud, según las autoridades locales locales.

“Tuvo lugar la caída de un dron en un centro logístico de Wildberries, en el que se desató un incendio. En el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias. Los bomberos sofocan las llamas. Según informaciones preliminares no hay muertos, una persona resultó herida”, informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Tula, Dmitri Miliáyev.

A consecuencia del ataque, según el gobernador, resultaron dañados dos edificios de viviendas en el distrito Venevski, y en dos fábricas en los distritos de Novomoskóvskoe y Uzlovski.

El canal ucraniano Exilenova+ publicó una foto del almacén en llamas, prácticamente destruido, al señalar que la superficie de la instalación es de 194.500 metros cuadrados.

Incendio provocado por un ataque ucraniano contra un centro logístico del Wildeberries, el Amazon ruso, en la región de Tula. EFE/ Telegram BDP/

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 475 drones ucranianos sobre 16 regiones rusas, la anexionada Crimea, y los mares Negro y Azov.