El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17 en el Gillette Stadium de Boston.

La selección de Francia se enfrentará este jueves con su par de Marruecos, en busca de un lugar en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 17 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Boston y se podrá ver a través de DSports y Paramount+. El árbitro designado fue el argentino Facundo Tello.

Francia llega a este enfrentamiento como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título, ya que en sus primeras presentaciones goleó a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1) en la fase de grupos, mientras que en los 16avos de final pasó por arriba a Suecia con un contundente 3-0.

Sin embargo, en los octavos de final los dirigidos por Didier Deschamps sufrieron y mucho para eliminar a Paraguay, selección a la que vencieron 1-0 gracias a un penal que convirtió el delantero Kylian Mbappé, quien pelea con Lionel Messi, Harry Kane y Erling Haaland por el premio de máximo goleador de este Mundial.

Los franceses cuentan con un gran poderío ofensivo, ya que no solo tienen a Mbappé, sino que también contribuyen Michael Olise, Bradley Barcolá y Ousmane Dembélé.

Del otro lado estará Marruecos, que busca alcanzar nuevamente las semifinales para igualar su logró del Mundial pasado, cuando se convirtió en la primera selección africana en meterse entre los cuatro mejores de un Mundial.

En la fase de grupos, los Marroquíes terminaron segundos en su zona producto del empate con Brasil y las victorias sobre Haití y Escocia.

Ya en las instancias de eliminación directa, demostraron un enorme carácter para vencer a Países Bajos por penales en 16avos de final, mientras que en los octavos de final golearon 3-0 a Canadá.

De esta manera, los marroquíes buscarán tomarse revancha de las semifinales del Mundial de Qatar 2022, donde cayeron en las semis justamente ante Francia por 2-0.

NA