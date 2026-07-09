Debido al éxito rotundo en las ventas, la nueva función se llevará a cabo el mismo viernes 28 de agosto a las 19:00 hs en el Auditorio del Montoya. Las entradas ya están disponibles a través de norteticket.com.

Tras agotar por completo las localidades de su primera función programada, el reconocido psicólogo y escritor Lic. Gabriel Rolón sumará una nueva oportunidad para el público misionero el próximo viernes 28 de agosto en el escenario del Auditorio del Montoya (Ayacucho 1962). De esta manera, Posadas se asegura no quedar afuera de la gira de despedida definitiva de «Palabra Plena», una propuesta teatral imperdible que ya fue ovacionada por más de 400.000 espectadores en todo el país.

Las entradas para la nueva función de las 19:00 hs ya se pueden adquirir de forma online ingresando a la plataforma norteticket.com.

La obra plantea un profundo desafío reflexivo bajo la premisa de que los seres humanos somos tales en tanto habitamos un mundo de palabras. En tiempos donde el entorno actual nos incita a hablar por hablar de manera vacía, «Palabra Plena» invita a pensar y a transitar el laberinto del propio enigma, intentando evitar las trampas de la comodidad, porque las cosas importantes de la vida resultan incómodas. El espectáculo camina de la mano de la palabra entre los grandes tópicos de la existencia como el amor, la pérdida, la felicidad, la angustia, la esperanza y el deseo, entendiéndola como abismo, herramienta, conflicto y el lugar donde nos jugamos la vida.

Esta aclamada puesta en escena cuenta con la dirección de Carlos Nieto y la música original de Gabriel Mores, bajo la producción general de Martín Izquierdo y Fen López. Con una combinación única de psicoanálisis, drama y emoción, el Lic. Gabriel Rolón promete una velada inolvidable para el público misionero, marcando el adiós definitivo de uno de los éxitos teatrales más convocantes de los últimos años.