Alrededor de treinta chicos se acercaron al merendero «Hormiga», donde participaron de la propuesta para que las infancias disfruten de la lectura, la creatividad y el arte en un espacio de encuentro y aprendizaje.

Niños y niñas de Nemesio Parma fueron partícipes del programa «Cultura en Letras: Taller Leer y Crear», iniciativa realizada en conjunto por la Secretaría de Cultura y Educación y la Secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo Humano de la Municipalidad.

En el lugar, la integrante de la Secretaría de Cultura y Educación, Carolina Ferdmann, explicó que el taller «es una actividad que está bajo el proyecto Leer y Crear. Nuestra idea es llegar al territorio, a los barrios, para que los chicos hagan actividades de lectura y de comprensión. La propuesta es que ellos dejen un poquito las pantallas y se acerquen a la parte creativa, reflexionemos sobre lecturas que tienen que ver con valores».

«Hoy, por ejemplo, estamos hablando de bullying; en otros casos hablamos sobre cómo superar obstáculos físicos y dolencias, a partir del arte. En cada jornada tocamos un tema diferente, hablamos sobre eso y después los chicos se expresan creativamente», agregó la funcionaria.

Esta iniciativa está orientada principalmente a chicos que ya saben leer y escribir, aunque Carolina explicó que, «en lo que es arte, es un lenguaje que todos los chicos manejan desde muy chiquitos, a partir de los 3 años en adelante. Aunque lo ideal es que puedan leer y escribir, los que no pueden, pueden pintar, pueden dibujar».

Una de las encargadas del merendero, al que concurren alrededor de cincuenta chicos, Delia Pereyra, se manifestó contenta por albergar la actividad: «Es muy lindo que haya un taller así para los chicos. Están muy contentos los chicos; para ellos es una muy buena experiencia».

El «Taller Leer y Crear» busca que los chicos utilicen su creatividad, además de leyendo y escribiendo, pintando, dibujando o formando collages. Además, los participantes disfrutan de una rica merienda en un clima de amistad y familia.

El programa tiene una buena recepción por parte de quienes lo llevan adelante, los padres y los niños y niñas que participan de él. «La verdad es que estamos muy felices con la recepción, los chicos participan activamente, les encanta crear el contacto con los materiales. Hay materiales que están conociendo a partir de nuestra actividad, que tal vez no son los más comunes, técnicas que aprenden. La idea es dejar una semillita y que después tengan ganas de seguir desarrollándola en la casa o en otros ámbitos», reflexionó Ferdmann.

Por medio de iniciativas como esta, la comuna acerca una propuesta a los barrios para que las infancias disfruten de la lectura, la creatividad y el arte en un espacio de encuentro y aprendizaje.