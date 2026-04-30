La Unidad Regional II de la Policía de Misiones intervino junto al área de Niñez y Adolescencia. Los menores —de 12, 8, 6, 4 y 2 años— fueron hallados sin supervisión adulta y en condiciones precarias. Luego fueron asistidos, trasladados al hospital y puestos bajo resguardo.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles por la tarde, cuando efectivos de la Comisaría de la Mujer de Oberá, en conjunto con el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia, se dirigieron a una vivienda ubicada en la zona del kilómetro 17 tras tomar conocimiento de la situación.

Al arribar, los uniformados constataron que los hermanos se encontraban sin la presencia de adultos responsables y en condiciones precarias, situación que, según se pudo establecer a través de vecinos, se habría prolongado desde días anteriores.

Ante este escenario, se dispuso de manera inmediata una medida de protección. Los niños fueron trasladados al Hospital Samic para su evaluación médica y, posteriormente, derivados a un hogar de cuidado, donde quedaron bajo asistencia integral.

En tanto, la investigación avanza para dar con los tutores y determinar las circunstancias del presunto abandono.