El anillo digital del 911 activó una alerta automática por dominio y permitió seguir el vehículo en tiempo real a través de la red de cámaras, coordinando de inmediato con patrullas en calle hasta lograr su intercepción.

El procedimiento se inició cerca de las 15 horas, cuando desde el Centro Integral de Operaciones 911 se detectó un Volkswagen Gol gris que registraba pedido de secuestro en el marco de una causa por estafa.

A partir de la alerta, integrada al anillo digital de seguridad, los operadores iniciaron un seguimiento en tiempo real del rodado, logrando ubicarlo mientras circulaba por la intersección de las avenidas Corrientes y Roque Pérez.

En ese contexto, mediante el monitoreo constante, se trazó su recorrido por distintas arterias de la ciudad, articulando de manera inmediata con efectivos en calle para concretar su intercepción.

Finalmente, el vehículo fue detenido en la intersección de Bolívar y Junín, en un operativo conjunto entre la División Investigaciones de la Unidad Regional X, el Grupo de Acción Preventiva y la Sección Investigaciones de la Comisaría Décima.

El conductor, identificado como Luis Alberto R. (32), manifestó no poseer documentación del automóvil, por lo que, tras consulta con el Juzgado interviniente, se procedió a su detención y al secuestro del rodado.

La causa se remonta a una denuncia radicada por un hombre de 30 años, quien en el mes de enero fue víctima de una estafa tras entregar su vehículo a cambio de cheques por más de 7 millones de pesos, los cuales fueron posteriormente rechazados por encontrarse adulterados.

El detenido y el vehículo fueron trasladados a sede policial, quedando ambos a disposición de la Justicia.