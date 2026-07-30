El martes 11 de agosto, la costanera será escenario de la primera prueba piloto, mientras la ciudad vive ensayos y preparativos que anticipan música, juventud y tradición.

La cuenta regresiva para la Estudiantina 2026 comenzó oficialmente en Posadas. La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes) confirmó que la primera prueba piloto se realizará el martes 11 de agosto en el cuarto tramo de la costanera capitalina, aunque todavía resta definir el horario de salida de los colegios participantes.

El anuncio se realizó este miércoles a través de las redes sociales de la entidad organizadora. El mensaje cerró con una frase que despejó la primera incógnita: “La espera se terminó…”, acompañada de la confirmación de la fecha oficial para la primera puesta en escena de las agrupaciones.

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Además, la ciudad ya palpita el comienzo de su fiesta más representativa, que combina música, juventud, tradición y esfuerzo colectivo. En tanto, la expectativa crece entre estudiantes y familias que aguardan el regreso de un evento único en la región y en el país.

La confirmación de la prueba piloto marca un paso decisivo en la organización de la fiesta estudiantil. En este sentido, los colegios ultiman detalles para un debut que servirá de ensayo general antes de las tradicionales noches de calle.