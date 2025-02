Está destinado a jóvenes de 17 años en adelante. Serán tres encuentros, en los que los adolescentes se capacitarán con herramientas para la toma de decisiones informadas sobre el futuro académico y profesional.

En la oficina de la Agencia Universitaria, se dio inicio al Taller de Orientación Vocacional y Ocupacional, destinado a jóvenes a partir de 17 años, con el objetivo de acompañar la transición del ámbito escolar al universitario y brindar herramientas para la toma de decisiones informadas sobre el futuro académico y profesional.

La directora de la Agencia Universitaria, Mariana Andrujovich, detalló que «desde la Municipalidad de Posadas y desde la Agencia Universitaria, acompañando lo que es Posadas como Ciudad Universitaria, estamos en estos meses claves, en donde los estudiantes están decidiendo qué carrera van a estudiar, acompañando con el Taller de Orientación Vocacional y Ocupacional que consiste en tres encuentros con los estudiantes, en donde tienen el acompañamiento de psicólogas y psicopedagogas en ese proceso de conocimiento, de autoconocimiento, de sus habilidades, de sus gustos y también, sobre todo, de la promoción de la información que hay en Posadas para estudiar en cuanto a las universidades, a las carreras, a los tipos de carreras que hay.»

Convocatoria abierta

Los interesados en participar pueden o no estar inscriptos en una carrera universitaria, o tener una idea o no sobre qué oferta académica seguir. La funcionaria aclaró que el taller «está más orientado a aquel que todavía no sabe qué va a estudiar. De todas formas, aquellos estudiantes que sí saben lo que van a estudiar, o que ya están entre dos o tres carreras, que suele pasar, también los invitamos a que participen, porque todas las herramientas que trabajan acá les ayuda un poco más para reconfirmar esa decisión que están tomando.»

Los talleres de Orientación Vocacional y Ocupacional han ido ganando presencia en la ciudad y cada vez son más aprovechados. En está ocasión, pese al intenso calor y la fecha (época de vacaciones), casi 50 adolescentes se acercaron a ser partícipes de este taller, que empieza a darle herramientas para su futuro. «Muchos docentes de las universidades en estos últimos tiempos, nos han mencionado algunas cuestiones que le pareció importante resaltar, por ejemplo, que muchos de los ingresantes mencionan que han conocido la carrera que eligieron en las expos universitarias, que las hacemos en agosto, y también que participaron de algún taller de orientación vocacional. Eso habla de un acompañamiento y de una de un trayecto que hace ese estudiante hasta la elección en sí de una carrera», compartió Mariana.

El taller se desarrolla en tres encuentros presenciales. El primero se dictó este martes 4, el segundo será el martes 11 de febrero (también a las 18 horas). El tercer encuentro será individual y se coordinará con cada persona durante febrero.

La directora de la Agencia Universitaria invitó a los jóvenes que, pese a que este taller ya ha comenzado, que se sigan inscribiendo ya que una vez finalizado el presente se iniciará con otro taller.

Los interesados pueden inscribirse de forma gratuita completando el formulario web, contactando al 376-4118045, en las redes sociales de la Agencia Universitaria, o también en el correo electrónico [email protected].