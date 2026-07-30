Habrá un ascenso de temperaturas durante los próximos días, con tardes cálidas y soleadas. Un nuevo frente frío podría modificar las condiciones luego de una jornada con calor.

El tiempo en Misiones presentará un escenario de transición durante los próximos días, con temperaturas en aumento y condiciones variables. Para este jueves 30 se espera una jornada con nubosidad cambiante, momentos de sol y una leve inestabilidad que podría generar lluvias aisladas en sectores del centro y norte provincial.

Las precipitaciones previstas serían escasas, con acumulados estimados entre 2 y 5 milímetros. La mañana se mantendrá fresca, aunque las temperaturas subirán hacia la tarde, con una máxima cercana a los 29°C en Montecarlo y vientos predominantes del este y noreste.

El viernes 31 llegará con mejores condiciones meteorológicas y mayor presencia de sol en Misiones. La estabilidad será acompañada por un marcado ascenso térmico, con máximas que podrían alcanzar los 30°C y ráfagas de viento que podrían intensificarse durante la jornada.

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Según la Dirección General de Alerta Temprana, este período cálido será previo al avance de un nuevo frente frío que podría provocar cambios en las condiciones del tiempo. Por el momento, no se esperan lluvias significativas para el viernes, con baja probabilidad de precipitaciones.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante la posibilidad de cambios asociados al ingreso del sistema frontal. Mientras tanto, Misiones atravesará jornadas con temperaturas superiores a las habituales para la época y marcada amplitud térmica entre la mañana y la tarde.