La Municipalidad de Posadas desarrolló una nueva jornada de atención descentralizada en la Chacra 148 de Villa Cabello, donde alrededor de 400 personas accedieron a prestaciones médicas, vacunación, farmacia, controles preventivos, atención veterinaria y asesoramiento de distintas áreas municipales y provinciales.

El Municipio llevó adelante este miércoles como es habitual, una nueva edición del Operativo Integral de Salud, en esta oportunidad en el comedor ‘Fortaleza’, en la Chacra 148 de Villa Cabello, acercando a los vecinos una amplia variedad de servicios gratuitos orientados a la prevención, la atención primaria y el acompañamiento integral de las familias.

El operativo reunió a profesionales de distintas especialidades médicas y equipos interdisciplinarios que brindaron atención clínica para adultos y niños, vacunación, odontología, nutrición, farmacia con entrega de medicamentos, testeos rápidos, controles de salud, salud mental y asesoramiento social, además de los servicios veterinarios del Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMuSA), con vacunación, castraciones y atención para mascotas.

La propuesta también contó con la participación de organismos provinciales y distintas dependencias municipales, fortaleciendo el trabajo articulado para acercar el Estado a los barrios y facilitar el acceso a prestaciones esenciales sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad.

«La salud también se construye acercando los servicios al barrio»

El subsecretario de Salud, Deportes y Desarrollo Humano, Matías Orihuela, destacó la convocatoria registrada durante la jornada y remarcó el valor de los operativos como herramienta de atención territorial. «Como todos los miércoles realizamos nuestro Operativo Integral de Salud con una muy buena convocatoria. La gente se acerca y aprovecha las distintas prestaciones que ofrecemos para niños, adultos, adultos mayores, adolescentes y también para nuestras mascotas».

Asimismo, explicó que el objetivo es descentralizar la atención sanitaria y fortalecer la prevención. «Buscamos acercar la atención primaria a cada barrio. No solamente ofrecemos consultas médicas, tenemos también vacunación, entrega gratuita de medicamentos, testeos rápidos, odontología, nutrición, controles ginecológicos, atención psicológica y veterinaria, trabajando siempre con un equipo interdisciplinario».

Orihuela también resaltó que estas jornadas complementan el trabajo permanente que se desarrolla en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). «La aceptación de los vecinos siempre es muy importante. No esperamos que la gente llegue solamente a los centros de salud, nosotros con estos encuentros salimos a buscar a quienes necesitan atención, acercando diversos servicios de manera gratuita».

Los vecinos destacaron la cercanía y la rapidez de la atención

Quienes participaron en el operativo coincidieron en valorar la posibilidad de acceder a múltiples prestaciones en un mismo lugar y sin demoras.

Lucas, vecino del barrio, manifestó que “está buenísimo que el municipio se acerque a los barrios. Vine por la castración de mi mascota y también aproveché para averiguar sobre el DNI. Es un servicio muy completo».

Por su parte, Lorenza destacó la diversidad de prestaciones disponibles. «Muchas veces cuesta conseguir un turno en el hospital y acá te brindan un servicio general. Hoy aproveché para hacerme estudios, conocer mi grupo sanguíneo y recorrer varios stands. Me parece una propuesta excelente».

En tanto, Verónica valoró especialmente la accesibilidad de la atención. «Es muy bueno porque conseguir turnos a veces es complicado y peor aún si no tenemos cobertura para ir a un privado, para costear los gastos. Hoy pude atenderme con el clínico y aprovechar otros servicios sin tener que trasladarme».

Finalmente, Angélica puso en relieve el impacto de la atención veterinaria gratuita. «Las castraciones gratuitas son excelentes. Ya traje a mis mascotas anteriormente y siempre recibimos una atención muy buena. También aproveché otros servicios de salud y la verdad es que todo funciona muy bien».

Con estas acciones, la Municipalidad de Posadas continúa fortaleciendo una política sanitaria basada en la prevención, la descentralización y el acceso equitativo a los servicios de salud, acercando prestaciones esenciales a cada barrio y promoviendo una atención integral para toda la comunidad.