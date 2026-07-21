La Municipalidad de Posadas invita a los vecinos a participar de dos nuevas jornadas del programa Barrios Más Verdes, una iniciativa que promueve la forestación urbana y el compromiso comunitario con el ambiente a través de la plantación de árboles en distintos sectores de la ciudad.

La primera actividad se realizará el miércoles 22 de julio, a las 16:00, en la Plaza del barrio Papini, ubicada en la intersección de avenida San Martín y calle General Ramírez. En tanto, la segunda jornada tendrá lugar el jueves 23 de julio, también a las 16:00, en la plaza de la Chacra 143, ubicada sobre calle 92 y calle 143.

La propuesta convoca a familias, vecinos y organizaciones barriales a sumarse a la creación de nuevos pulmones verdes, fortaleciendo el arbolado urbano y generando espacios más saludables para toda la comunidad.

En caso de condiciones climáticas adversas, las actividades serán postergadas.