Los cambios estatales del Gobernador buscan una gestión más austera, coordinada y con presencia en el territorio.

Como parte de la reorganización impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua para generar más eficiencia a la gestión, Julio César Chun Barreto asumió hoy como presidente de Energía de Misiones.

La nueva conducción del organismo estatal energético se formalizó en una Asamblea Ordinaria Especial de Acciones Clase “A”, de titularidad exclusiva de la Provincia, en la sede de la empresa ubicada en Posadas.

El gobernador Hugo Passalacqua dispuso una renovación en la conducción de Energía de Misiones mediante el Decreto 1316, fechado el 20 de julio de 2026.

El orden del día incluyó la revocación de los mandatos de Virginia Kluka y Emiliano Ciz como directores titulares en representación de las acciones estatales. En su reemplazo, el Ejecutivo provincial instruyó a sus representantes para proponer y votar la designación de Julio César Barreto y José Luis Garay.

Además, el decreto ordenó que, en la primera reunión del directorio posterior a la asamblea, Barreto sea designado presidente de Energía de Misiones.

Para representar a la Provincia en la asamblea fueron designados el fiscal de Estado, Fidel Eduardo Duarte, y como suplentes María Belén Dei Castelli y Juan Carlos Spachuk.

La convocatoria se realizó debido a que el Estado provincial posee el 100% de las acciones Clase “A” de la empresa, lo que le permite autoconvocar la asamblea y resolver los cambios en la conducción.

Gestión descentralizada

Chun Barreto se destaca por contar con mucha experiencia en gestión pública, con importantes obras de infraestructura, mirada social y eficiencia presupuestaria . Fue concejal e intendente de Montecarlo, diputado provincial y nuevamente jefe comunal.

Tras asumir hoy al frente de Energía de Misiones, Barreto expresó su gratitud hacia el mandatario provincial: “Agradezco al Gobernador la confianza para ponerme al frente de una de las empresas más importantes de la provincia, caracterizada por su valioso recurso humano, su rol social y su gran responsabilidad”.

Como eje de su gestión, el funcionario planteó la necesidad de “trabajar en equipo para ser más eficientes y garantizar servicios de calidad en cada rincón del territorio”. Además, subrayó la importancia de articular acciones con cooperativas y comunas: “El Gobernador tiene una mirada cercan, sensible de trabajo en el territorio con los intendentes y es un mensaje que adherimos y con mucha responsabilidad vamos a trabajar”.

Sobre el plan de acción inmediato en Energía de Misiones, señaló la complejidad del escenario actual. “Es un momento muy difícil en lo económico y por eso el trabajo en conjunto va a ser prioridad para poder salir adelante”, dijo. “Todo se tiene que planificar y lo que más preocupa ahora es el clima (por impacto del fenómeno El Niño), como por ejemplo la situación difícil de estos días en la zona de San Vicente y San Pedro”.

Reorganización para más eficiencia

Los cambios en la estructura del Estado misionero motorizados por el Gobernador buscan lograr una administración más austera, con mayor coordinación entre las distintas áreas, y presencia territorial. La medida incluye la reducción de carteras ministeriales, la eliminación de cargos jerárquicos, el aceleramiento del cierre de los entes residuales ex Banco de la Provincia de Misiones y del Instituto Provincial del Seguro, y el recambio de autoridades.

En esa línea, con el Ministerio del Agro se fusionaron la Secretaria de Agricultura Familiar (que entra en vigencia el 1 de agosto), la Biofábrica y Misio Pharma, y con el Ministerio de Hacienda, las secretarias de Energía y de Cambio Climático.

Asimismo, se concretaron las designaciones de Matías Vilchez como nuevo ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración; Héctor Rubén Chesani al frente de la Agencia Tributaria Misiones, y Juan Carlos Balsari, como titular en la Dirección General de Arquitectura.