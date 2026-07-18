La inestabilidad crecerá hacia la noche y podría dejar lluvias en el sur de la provincia.

El tiempo en Misiones presentará este sábado una jornada templada a cálida, con aumento de la nubosidad a medida que avance el día. Según el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana, un sistema de baja presión favorecerá condiciones de inestabilidad hacia la noche, con probables lluvias y tormentas aisladas en el sur de la provincia.

Las precipitaciones previstas para el sábado oscilarán entre 5 y 20 milímetros en la zona sur, con una probabilidad de lluvia de entre 20 % y 50 %. Las condiciones inestables también podrían extenderse durante la madrugada del domingo.

En cuanto a los vientos, soplarán del noreste, norte y noroeste, con ráfagas de entre 50 y 90 km/h, por lo que se recomienda prestar atención a las condiciones meteorológicas, especialmente en áreas expuestas.

Las temperaturas se mantendrán agradables durante la jornada. La máxima alcanzará los 29 °C en Jardín América, mientras que la mínima será de 18 °C en San Pedro. La calidad del aire fue estimada como regular.

El domingo continuará la inestabilidad en gran parte de la provincia

Para el domingo 19 de julio, el pronóstico anticipa la continuidad del sistema de baja presión, con lluvias y tormentas aisladas concentradas en las zonas sur y centro de Misiones. En el norte provincial se espera cielo parcialmente nublado y una tarde con ambiente cálido.

Las precipitaciones podrían acumular entre 10 y 50 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia de entre 30 % y 68 %. Además, persistirán los vientos del noreste, norte y noroeste con ráfagas de 50 a 90 km/h, mientras que las temperaturas volverán a ubicarse entre los 18 °C demínima en San Pedro y los 29 °C de máxima en Montecarlo.