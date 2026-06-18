El tiempo se mantendrá estable durante este jueves en toda la provincia, con mañanas frías y temperaturas más agradables por la tarde. Sin embargo, para el viernes se espera un cambio en las condiciones meteorológicas con lluvias, tormentas aisladas y un marcado descenso térmico.

La provincia de Misiones atravesará este jueves una jornada estable, caracterizada por el frío matinal y un ambiente más templado durante la tarde. Según el pronóstico elaborado por la Dirección General de Alerta Temprana, el cielo permanecerá mayormente cubierto por nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones.

Las condiciones de estabilidad estarán garantizadas por la presencia de un sistema de alta presión que domina la región. Además, los vientos provenientes del noreste favorecerán un leve ascenso de las temperaturas, permitiendo una tarde más agradable en comparación con las primeras horas del día.

La temperatura máxima estimada para la jornada alcanzará los 22 grados en Puerto Iguazú, mientras que la mínima se registraría en San Pedro con 9 grados y una sensación térmica cercana a los 6 grados. También se espera una alta probabilidad de formación de nieblas y neblinas durante las primeras horas del día.

El panorama cambiará el viernes con el avance de un frente frío asociado a un sistema de baja presión. Estas condiciones propiciarán abundante nubosidad y la aparición de lluvias y tormentas aisladas de corta duración en distintos puntos de la provincia.

Los acumulados de precipitaciones podrían oscilar entre los 12 y 30 milímetros, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora. Asimismo, se prevé un descenso marcado de las temperaturas tras el ingreso del frente frío, especialmente durante la noche. Para esa jornada, la máxima provincial rondaría los 17 grados en Iguazú, mientras que la mínima se ubicaría en 11 grados en San Vicente.

De cara al sábado 20 de junio, Día de la Bandera, las condiciones volverán a estabilizarse. El ingreso de un nuevo sistema de alta presión favorecerá el retorno del tiempo estable, con amaneceres fríos, abundante presencia de niebla y un leve ascenso térmico durante el transcurso del día.

No se esperan lluvias para esa jornada, aunque persistirá una importante cobertura nubosa. Los vientos soplarán inicialmente desde el sur y luego rotarán al noreste y norte durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10 grados en Bernardo de Irigoyen y una máxima de 18 grados en Puerto Iguazú, configurando un escenario típico de invierno en la tierra colorada.

De esta manera, Misiones transitará un fin de semana largo con tiempo mayormente estable, aunque precedido por un viernes con condiciones propicias para lluvias y tormentas aisladas en gran parte del territorio provincial.