El mediocampista se sometió a estudios por las molestias en el isquiotibial derecho y arrojaron que padece una lesión muscular. Por los plazos, llegaría con lo justo al arranque de la Copa del Mundo.

Luego de los estudios correspondientes por las molestias en el isquiotibial derecho, se confirmó que Leandro Paredes sufrió un desgarro. La noticia genera un nuevo problema para el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, y se suma a la lista de jugadores que llegan a la Copa del Mundo con diferentes molestias o problemas físicos.

La imagen previa al último partido de Boca en la zona de grupos de la Copa Libertadoras ya había generado preocupación. En los movimientos precompetitivos, Paredes se tocó la zona afectada durante varios momentos con gestos de malestar. Pese a ello, por la urgencia de la situación del equipo dirigido por Claudio Úbeda, jugó todo el partido en lo que fue derrota para el xeneize por 1-0 ante la Universidad Católica.

“Venía arrastrando en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido. No iba a salir. El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar. Pero no era un partido como para no jugar”, fueron las declaraciones del capitán de Boca post partido.

Cabe recordar que la Selección debe emprender viaje rumbo a Estados Unidos. Paredes forma parte de la lista oficial de los 26 convocados por Scaloni. Pero, debido al desgarro, en principio se perdería los dos amistosos previos que disputará la Scaloneta, ante Honduras el 6 de junio, e Islandia el 9.

El riesgo de no llegar en condiciones al debut mundialista ante Argelia, el 16 de junio, abre un panorama de dudas en torno a su presencia en la lista definitiva que el técnico argentino debe confirmar 24 horas antes de ese encuentro.