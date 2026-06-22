Misiones oficializó la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos en el Control Fiscal en Ruta por un plazo inicial de 12 meses. La medida apunta a aliviar la carga sobre pymes y simplificar el tránsito comercial en un contexto de crisis económica nacional.

Misiones avanzó con la reglamentación de la suspensión del pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de Control Fiscal en Ruta, una medida impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua como parte de las acciones destinadas a sostener la actividad económica provincial frente al complejo escenario nacional. La disposición entrará en vigencia el próximo 1 de julio y tendrá una duración inicial de 12 meses.

Al anunciar la iniciativa, Passalacqua sostuvo que la decisión busca “acompañar a los misioneros ante el deterioro de la economía nacional” y brindar alivio a los sectores productivos. Según explicó, la medida apunta a generar respuestas concretas frente a la caída de la actividad y las dificultades que enfrentan empresas y comercios.

El nuevo esquema impactará de manera automática al 95% de los contribuyentes alcanzados por este régimen. En números, serán 16.500 pequeñas y medianas empresas las que dejarán de realizar este pago, sin necesidad de efectuar trámites adicionales. “Alcanzará principalmente a las PyMEs que durante 2025 registraron pagos de hasta 10 millones de pesos en este concepto”, había precisado el mandatario.

Por su parte, unas 873 grandes empresas continuarán dentro del sistema, aunque bajo una modalidad diferente. El pago se realizará de manera global, digital y mensual, una modificación que busca simplificar procedimientos administrativos y facilitar el movimiento comercial. “El objetivo es reducir costos administrativos y agilizar el ingreso de mercaderías a la provincia”, remarcó Passalacqua.

La reglamentación, elaborada por la Agencia Tributaria Misiones (ATM), también establece la creación de un padrón actualizado de contribuyentes y del Formulario SR-341 Informativo, que deberá presentarse junto con la documentación respaldatoria correspondiente en los controles fiscales.

Además, la normativa ratifica la continuidad de los certificados de exclusión ya otorgados hasta su vencimiento. Una vez cumplido ese plazo, la situación fiscal de cada contribuyente será revisada de oficio por la ATM, que notificará electrónicamente la condición que corresponda.

Desde el Gobierno provincial destacan que la suspensión del pago a cuenta representa una de las medidas fiscales más relevantes del año. La decisión busca fortalecer la competitividad de las empresas misioneras, reducir cargas financieras y sostener el empleo y la actividad económica en un contexto nacional marcado por la retracción del consumo y la desaceleración productiva.