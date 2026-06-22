El gobernador Hugo Passalacqua visitó el Parque Temático de la Cruz en Santa Ana para conmemorar el nacimiento del general José Gervasio Artigas y conocer el emprendimiento turístico Campo San Expedito. Durante la recorrida se presentaron propuestas vinculadas al turismo rural, las cabalgatas por senderos del monte y las actividades proyectadas para septiembre en el marco del Mes de Artigas.

SANTA ANA. LUNES 22 DE JUNIO DE 2026. El gobernador Hugo Passalacqua visitó el Parque Temático de la Cruz, para acompañar el homenaje al general José Gervasio Artigas, al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento el pasado 19 de junio. En presencia de autoridades provinciales y locales, junto a miembros de las fuerzas de seguridad, el Cuerpo de Blandengues depositó una ofrenda floral en el busto del prócer. En la ocasión, se destacó que Misiones celebra septiembre como el “Mes de Artigas” en homenaje al Protector de los Pueblos Libres

En ese marco, el mandatario también recorrió el emprendimiento Campo San Expedito, ubicado en el lote 130 de Santa Ana, donde se desarrollan propuestas de turismo rural vinculadas a la naturaleza y a las tradiciones gauchas.

CABALGATAS POR EL MONTE Y TRABAJO ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

El pasado sábado, se realizó una actividad conjunta entre el emprendimiento privado y el Parque Temático de la Cruz destinada a incorporar recorridos a caballo por senderos del monte. La propuesta contempló distintas alternativas para los visitantes, entre ellas cabalgatas de ida y vuelta, recorridos combinados con trekking y circuitos en la zona inferior del predio. Según explicaron los organizadores, la iniciativa despertó consultas de familias y visitantes interesados en actividades recreativas vinculadas al entorno natural de Santa Ana.

La propietaria de Campo San Expedito, Karina Duarte, comentó que junto al parque trabajan en actividades previstas para septiembre, en el marco del Mes de Artigas. La propuesta contempla una cabalgata desde el emprendimiento hasta la Cruz de Santa Ana, un acto protocolar y una celebración campestre que dará continuidad a otras iniciativas desarrolladas este año en el predio. “Buscamos revalorizar la cultura gaucha. Esa es la base de todas las actividades que venimos realizando, desde las fiestas que organizamos a comienzos de año hasta esta propuesta vinculada a Artigas”, expresó Duarte.

La emprendedora dio cuenta que “no siempre es sencillo para el sector privado generar este tipo de acciones en conjunto con el Estado. Por eso este acompañamiento del Gobierno de Misiones significa un apoyo para quienes apostamos por nuevos proyectos”. Sobre todo, valoró el apoyo para su emprendimiento familiar orientado al turismo rural y a las actividades recreativas en contacto con la naturaleza. Sobre los desafíos de la actividad, Duarte sostuvo que “es muy riesgoso emprender hoy, más con la situación económica. Pero si no lo hacemos, nunca vamos a saber hasta dónde podemos llegar. Es una inversión y con ayuda se vuelve un poco más fácil”.