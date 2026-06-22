Desde las primeras horas del lunes se realizaron tareas en sectores donde dificultaba el paso para peatones y conductores, con cuadrillas que respondieron a los pedidos de las comisiones vecinales.

Operativos municipales de limpieza y asistencia por las lluvias en Posadas

La Municipalidad de Posadas desplegó un operativo de limpieza y asistencia en distintos puntos de la ciudad, tras las lluvias registradas en la madrugada. Las cuadrillas trabajaron en respuesta a los reclamos de las comisiones vecinales de barrios afectados.

Las tareas se concentraron en espacios públicos como la plaza San Martín, calles céntricas donde la circulación peatonal estaba obstaculizada y zonas periféricas con riesgo para el tránsito.

En cada lugar, los agentes realizaron cortes controlados y retiro de restos vegetales, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan y prevenir nuevos inconvenientes derivados de las condiciones climáticas.

Los equipos municipales continúan recorriendo distintos barrios y avenidas de la ciudad para atender reclamos vinculados a la caída de árboles, ramas y otros daños ocasionados por el mal tiempo.