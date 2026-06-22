La víctima fue identificada como Pedro Carlos Armann (58). Su cuerpo fue hallado este lunes por la mañana sobre la banquina de la Ruta Nacional 12, a la altura de la Escuela Agrotécnica de Jardín América. El examen médico policial determinó que falleció a causa de un politraumatismo compatible con un accidente de tránsito. La Policía de Misiones trabaja para identificar al vehículo involucrado y dar con el responsable.

El hallazgo se produjo alrededor de las 8:30 de este lunes, cuando una patrulla fue comisionada hasta el kilómetro 1435 de la Ruta Nacional 12, tras un llamado que alertaba sobre la presencia de una persona sin vida en ese sector.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre yacía sobre la banquina. En distintos sectores de la escena también se observaron restos biológicos y prendas de vestir dispersas, elementos que fueron preservados para las tareas periciales.

Posteriormente, el médico policial examinó el cuerpo y estableció que el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio traumático como consecuencia de politraumatismos compatibles con un accidente de tránsito. Asimismo, se confirmó la identidad de la víctima como Pedro Carlos Armann, de 58 años.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias técnicas correspondientes. Paralelamente, efectivos de la División Cibercrimen relevaron cámaras de seguridad de la zona, mientras que la División Investigaciones lleva adelante las averiguaciones para reconstruir el recorrido de la víctima, identificar el vehículo involucrado y localizar al conductor que abandonó la escena.

Por disposición del Juzgado interviniente, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su velatorio e inhumación. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del hecho y poner al responsable a disposición de la Justicia.