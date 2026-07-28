A través de la obra de figuras como Frida Kahlo, el municipio promueve la creatividad y la integración comunitaria en espacios de encuentro de los barrios.

Niños y niñas del barrio El Porvenir II participaron del programa «Cultura en Letras: Taller Leer y Crear», una iniciativa desarrollada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura y Educación y la Secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo Humano de la Municipalidad. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del merendero «Gauchito Gil».

Durante el encuentro, la representante de la Dirección de Educación para la Ciudadanía e Inclusión (dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación), Alejandra González, explicó los alcances de la jornada: «Nuestra idea es llegar al territorio, a los barrios, para que los chicos realicen actividades de lectura y comprensión. La propuesta busca que dejen un momento las pantallas, se acerquen a la creatividad y reflexiones sobre lecturas vinculadas a los valores».

González detalló que «Leer y Crear» es un espacio donde los participantes aprenden a leer y conectarse con referentes de expresiones artísticas universales. «En esta ocasión trabajamos con Frida Kahlo, pero también incluimos figuras como Van Gogh o Picasso, e incluso abordamos temáticas como las emociones mediante relatos. Primero realizamos una lectura sobre la vida del artista y, a partir de allí, trabajamos sobre las emociones de los niños», señaló.

El taller promueve la creatividad no solo mediante la lectura y la escritura, sino también a través del dibujo, la pintura y el collage. Al finalizar la actividad, las infancias compartieron una merienda en un clima de integración y fraternidad.

La iniciativa cuenta con una gran recepción por parte de las familias y la comunidad. «El acompañamiento y la respuesta de los niños es excelente. Siempre trabajan con muchas ganas: primero escuchan la historia de cada artista, responden las preguntas que les hacemos y luego se concentran de lleno en sus producciones», concluyó la funcionaria.

De esta manera, el municipio continúa acercando propuestas a los barrios para que niños y niñas disfruten del acceso a la lectura y al arte en un espacio de encuentro y aprendizaje.