La Policía evitó la presunta entrega de más de 7 kilos de droga por parte de un “motodealer” en Capioví, luego de que el sospechoso descartara una mochila cargada con marihuana al intentar evadir un patrullaje preventivo sobre la avenida San Alberto.

El procedimiento fue realizado anoche, cerca de las 22 horas, por efectivos de la División Comando Radioeléctrico de Capioví, dependiente de la Unidad Regional IV de Puerto Rico, mientras efectuaban recorridas preventivas en la zona urbana.

Según informaron los efectivos a cargo del procedimiento, estos montaron un punto de control y observaron una motocicleta estacionada sobre la avenida San Alberto. Al aproximarse, el conductor reaccionó de manera evasiva: aceleró bruscamente y arrojó una mochila hacia una zona de malezas antes de darse a la fuga en contramano.

Ante la situación, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado sobre la avenida, aunque minutos después perdieron de vista al motociclista debido a que este circulaba sin luces traseras e ingresó a una zona de alta circulación de peatones.

Posteriormente, al regresar al sitio donde había sido descartado el objeto y donde se había dejado una consigna, se inició un rastrillaje que permitió hallar la mochila entre las malezas. A simple vista, en su interior se observaban bolsas y bultos compatibles con estupefacientes.

De inmediato se preservó la escena y se solicitó la presencia de testigos hábiles, personal de Criminalística y efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IV, además de establecer comunicación con la Fiscalía Federal de Oberá.

Por disposición judicial, se realizó la apertura de la mochila y se constató la existencia de siete ladrillos prensados y una bolsa con cogollos de marihuana.

Finalmente, las pruebas de narcotest efectuadas por la División Drogas Peligrosas arrojaron resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 7,230 kilogramos y un aforo estimado en $27.054.660.

Toda la sustancia fue secuestrada por orden del Juzgado Federal de Oberá, mientras continúa la investigación para identificar y detener al involucrado.