La diputada provincial de Encuentro Misionero, Anazul Centeno, sostuvo que la iniciativa impulsada por Carlos Rovira amplía las causales de inhabilitación y busca elevar los estándares de transparencia y responsabilidad para acceder a cargos electivos en Misiones.

La diputada provincial Anazul Centeno, del bloque Encuentro Misionero, defendió el proyecto de Ficha Limpia impulsado por el legislador Carlos Rovira y explicó que la propuesta busca elevar los estándares de transparencia y ética pública en la política misionera. Enfatizó en que el proyecto amplía las causales de inhabilitación previstas en la normativa debatida a nivel nacional, la cual “solamente establecía como causal a personas condenadas por delitos contra la administración pública”. Anazul Centeno – LT 17 Radio Provincia

Según precisó, el texto incluye delitos vinculados al orden democrático, la integridad física y sexual, la propiedad, el ambiente y también casos de crueldad animal. De este modo, amplía el alcance de los impedimentos para acceder a cargos electivos como gobernador, vicegobernador, intendente, entre otros.

Además, Centeno remarcó que el proyecto contempla restricciones para deudores alimentarios y personas con obligaciones pendientes con el Estado. “Si los ciudadanos hacen un esfuerzo para pagar sus tasas o sus multas, lo mínimo que se espera de un representante es que actúe en consecuencia”, sostuvo.

Ficha limpia misionera incluye el certificado toxicológico como requisito para candidatos

La legisladora destacó la incorporación de un certificado toxicológico como requisito para los candidatos. Afirmó que “todos quienes quieran ser candidatos van a tener que presentar un certificado de aptitud toxicológica”, y explicó que el estudio deberá realizarse en instituciones públicas y contemplar distintos análisis.

Asimismo, el proyecto establece que las juntas electorales partidarias deberán verificar el cumplimiento de los requisitos antes de oficializar las listas. De esta manera, se incorpora un control previo dentro de cada espacio político.

La inicativa fortalece la participación ciudadana y debate legislativo

En otro tramo, Centeno valoró el rol que tendrá la ciudadanía en el proceso. “Está bueno abrir la jugada a que la ciudadanía entera también pueda participar en este proceso preelectoral”, expresó al referirse al mecanismo que permitirá denunciar incumplimientos ante el Tribunal Electoral.

Por último, sostuvo que la iniciativa representa “un cambio de paradigma absoluto” en la selección de candidatos. Indicó que el proyecto comenzará a debatirse en comisión y remarcó que el oficialismo busca un tratamiento amplio, con la expectativa de alcanzar consensos y avanzar en una normativa más rigurosa que la nacional.

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