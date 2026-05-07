El certamen reunirá a ocho equipos y se desarrollará del 11 al 15 de mayo en el Finito Gehrmann. Destacan el crecimiento de la disciplina e invitan a la comunidad.

El Torneo Argentino de Selecciones ‘B’ Norte Masculino se presentó esta mañana en el SUM del edificio municipal con la presencia de autoridades de la Secretaría de Deportes, la Asociación Posadeña de Fútbol de Salón, directores técnicos, y jugadores. Se realizará del 11 al 15 de mayo en el Polideportivo Ernesto Finito Gehrmann con la participación de ocho selecciones y un costo de ingreso de $2000.

“Desde el municipio celebramos y acompañamos activamente el evento. Sabemos lo que significa este tipo de torneos y por ello invitamos a todos los vecinos a disfrutar de estos partidos que van a ser competitivos”, expresó Renzo Romero, director general de Deportes de la comuna.

En tanto, el presidente de APOFUSA, Eduardo Pawluszek, destacó el apoyo del gobierno local y subrayó el crecimiento del futsal en la capital provincial. “Es un deporte que viene en alza en la provincia y la ciudad. Contamos con uno de los mejores equipos del país y eso se traslada al trabajo que hacemos como asociación. Buscamos inculcar que el deporte sea la base dentro de las escuelas que pertenecen a nuestra asociación, que los chicos puedan salir de la calle y enfocarse dentro de la sociedad”.

Pawluszek indicó que la selección misionera comenzó su puesta a punto hace dos meses y Posadas disputará sus encuentros a las 22:00 hs para convocar al público local. “La fase clasificatoria será del lunes 11 al miércoles 13 de mayo con cotejos a las 16:00, 18:00, 20:00 y 22:00 horas. Posadas jugará siempre a las diez de la noche”, precisó y agregó: “La instancia de semifinal se desarrollará el jueves a las 20:00 hs y la final el viernes a partir de las 22:00 hs”.

Formarán parte de la competencia los siguientes conjuntos: la Asociación Posadeña de Fútbol de Salón A.Po.Fu.Sa (Posadas), Asociación Futsal San Rafael AFUSSAR (Mendoza), Asociación Concepcionense de Fútbol de Salón A.CO.FU.SA (Tucumán), Asociación de Futsal Infanto Juvenil de Sáenz Peña A.F.I.Ju.Sa (Chaco), Asociación Futsal Gualeguaychú (Entre Ríos), Federación Misiones Interior Fútbol de Salón (Misiones), Asociación Marplatense de Fútbol de Salón A.M.Fu.S (Buenos Aires) y la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (Entre Ríos).

Este torneo, uno de los eventos deportivos más esperados del calendario del futsal nacional, es organizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, la Asociación Posadeña de Fútbol de Salón y el acompañamiento de la Municipalidad de Posadas.