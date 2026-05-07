Esta mañana se llevó a cabo un operativo integral de salud en la Escuela N° 820 del barrio El Porvenir I, con una amplia participación de vecinos y vecinas que accedieron a múltiples servicios gratuitos.

Durante el operativo, se brindaron prestaciones de servicios clínicos para adultos y niños, dermatología, controles de enfermería como peso, talla y presión arterial, vacunación según calendario oficial y acceso a la Atención Primaria de la Salud. También, se realizaron testeos de VIH, hepatitis y sífilis, trámites de renovación de DNI, gestión del Boleto Estudiantil Gratuito (BEM) y servicios del Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMuSa) para el cuidado de mascotas.

Claudio, vecino del barrio, valoró la cercanía de la iniciativa: “Me acerqué porque lo tenía cerca de casa y aproveché para ver al médico. Es importante que se hagan estos operativos porque el vecino necesita acceder a estos recursos”.

Por su parte, el director de la Escuela N° 820, Juan Alves, destacó la importancia de contar con un espacio amplio en la zona: “Es muy positivo que se realicen estas iniciativas. La escuela permite recibir a muchos vecinos, algo imprescindible para que los vecinos tengan un lugar cerca y no tengan que moverse de un lado para el otro”.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de acciones forman parte de una política pública sostenida, orientada a garantizar el derecho a la salud y acercar servicios esenciales a los barrios. Los vecinos, en tanto, destacaron la posibilidad de resolver distintas necesidades en un mismo lugar.

En la actividad estuvieron presentes el intendente Leonardo Stelatto; el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Vigo; la secretaria de Salud, Deportes y Desarrollo Humano, Gabriela Flores; el subsecretario del área, Matías Orihuela; el secretario de Gobierno, José Amable, entre otros funcionarios.