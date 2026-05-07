La intervención se inició tras la denuncia de un comerciante que aseguró haber recibido pedidos de dinero para evitar una supuesta detención. Al tomar conocimiento del hecho, la Jefatura de Policía ordenó una investigación inmediata y dispuso todas las medidas judiciales y administrativas necesarias para esclarecer el caso._

En primera instancia, se dio intervención a la Dirección General de Asuntos Internos luego de que un comerciante denunciara haber sido presuntamente extorsionado tras la disolución de una sociedad comercial y una posterior denuncia realizada por su ex socio. A partir de allí, según consta en la presentación judicial, se habría montado una operatoria mediante la cual efectivos policiales le exigían dinero para evitar una supuesta detención.

Siempre conforme a la denuncia, los tres investigados —todos con prestación de servicio en la División Investigaciones de la Unidad Regional I— habrían solicitado una suma de dinero al denunciante. Con esos elementos, y bajo conocimiento e intervención de la Justicia, la Jefatura dispuso un seguimiento encubierto que permitió avanzar con la pesquisa.

El procedimiento se concretó en la noche del miércoles, cuando se ordenó que efectivos policiales encubiertos detuvieran a uno de los involucrados al momento de retirar el dinero presuntamente exigido al comerciante. Posteriormente, y por disposición judicial, también fueron arrestados los otros dos sospechosos mencionados en la causa.

Desde la Jefatura de Policía se informa que los tres efectivos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia y fueron separados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación judicial y administrativa correspondiente. Además, remarcamos que la institución mantiene una política de transparencia y tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con la función policial.