Con una gran convocatoria, el programa provincial Mirar Mejor llegó ayer al Centro Comunitario del barrio San Lorenzo, donde alrededor de 200 vecinos de Montecarlo recibieron atención oftalmológica gratuita.

Durante la jornada, profesionales realizaron controles de salud visual, diagnósticos y la correspondiente prescripción de anteojos para quienes lo necesitaban, acercando un servicio esencial a la comunidad y evitando que muchas familias deban trasladarse a otras localidades para acceder a este tipo de atención. El programa también contempla la entrega gratuita de lentes recetados en los casos indicados.

Además, la jornada se complementó con un espacio de peluquería solidaria, donde niños, jóvenes y adultos pudieron acceder de manera gratuita a cortes de cabello, sumando un servicio más pensado para el bienestar y el cuidado de los vecinos.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Misiones, junto al IPLyC, la Sociedad de Oftalmología de Misiones (SOMI) y con el acompañamiento del Municipio de Montecarlo, continúa acercando servicios esenciales a cada comunidad, promoviendo el acceso a la salud y una mejor calidad de vida para los misioneros.