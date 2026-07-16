El Cine Teatro Alem volvió a convertirse en el punto de encuentro de cientos de vecinos que acompañaron a la Selección Argentina en una nueva jornada del Mundial. En un partido cargado de emoción, el conjunto nacional derrotó 2 a 1 a Inglaterra y se clasificó a la gran final, desatando un festejo inolvidable entre el público que colmó la sala.

Desde el inicio, los asistentes vivieron cada jugada con intensidad. Tras comenzar en desventaja, la Selección reaccionó con carácter, dio vuelta el resultado y selló el pase a la final. Cada gol fue celebrado con abrazos, aplausos y una emoción que transformó al Cine Teatro en una verdadera fiesta celeste y blanca.

El intendente municipal, Dr. Matías Sebely, destacó el acompañamiento de la comunidad y el valor de compartir estos momentos en un espacio público recuperado para todos.

«El Cine Teatro Alem volvió a demostrar que es mucho más que una sala de espectáculos. Es un lugar de encuentro donde las familias, los amigos y toda la comunidad pueden vivir momentos únicos. Ver a tantos vecinos alentando juntos a la Selección nos llena de orgullo y refleja el espíritu de unidad que queremos seguir promoviendo», expresó.

Con la clasificación asegurada, la invitación ya está hecha para el próximo domingo, cuando el Cine Teatro Alem volverá a abrir sus puertas para vivir la gran final del Mundial entre Argentina y España, con una nueva transmisión en pantalla gigante y la expectativa de compartir otra jornada histórica junto a toda la comunidad.