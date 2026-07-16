El acto reunió a autoridades provinciales y municipales, instituciones y vecinos en homenaje a los pioneros de la localidad. Passalacqua reiteró además el reclamo de Misiones por los recursos que corresponden a la provincia.

Passalacqua en Tres Capones

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó este miércoles el acto central por la celebración de San Vladimiro, Santo Patrono de Tres Capones. La tradicional festividad, con un significado especial por la presencia de descendientes de inmigrantes ucranianos en la zona, reunió a autoridades provinciales y municipales, instituciones, estudiantes y vecinos en una jornada de homenaje, fe y reconocimiento a la historia de la localidad y al legado de sus pioneros.

La ceremonia comenzó con el saludo protocolar al cordón de honor de la Milicia Patriótica de la Policía de Misiones, a cargo del oficial principal Sebastián Atamañuk, y posteriormente a la Agrupación 15 de Julio. Luego, las autoridades depositaron una ofrenda floral en homenaje a los pioneros y al Santo Patrono de la localidad, tras lo cual se realizó un minuto de silencio. Se entonó el Himno Nacional Argentino y la canción oficial de Misiones acompañado por la Banda del Servicio Penitenciario Provincial, y la invocación religiosa estuvo a cargo del padre Alejandro, párroco de la parroquia San Pedro y San Pablo, y del pastor David.

En ese marco, Passalacqua aprovechó también para reiterar el reclamo de Misiones por los recursos que corresponden a la provincia y planteó la necesidad de una mirada más federal por parte del Gobierno nacional. “Estamos olvidados por el Gobierno de la Nación, no tiene una visión federal, solidaria ni una visión cristiana pensando en este día tan especial para los vecinos de Tres Capones”, sostuvo. “Son tiempos difíciles, gente y si no estamos juntitos vamos a estar complicados. Nadie llega a ningún lado sólo, esta vida es para estar acompañado, nadie sale adelante sólo”, aseguró. “Veo en todo Misiones la voluntad misionerista de estar juntos, ese es el camino para salir adelante”, añadió.

Passalacqua destacó el trabajo en conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios

Asimismo, el gobernador puso en valor el trabajo articulado entre la Provincia y los municipios, y afirmó que las obras se llevan adelante con responsabilidad y transparencia para garantizar un crecimiento equilibrado. “Estamos haciendo las obras que podemos, con mucha austeridad y en forma transparente, porque queremos progresar todos juntos, no queremos que algunos vayan bien para arriba y otros vayan bien para abajo, queremos que sea parejo para todos los misioneros”, señaló, y agradeció el apoyo de los intendentes: “Son los guerreros que tiene el pueblo de Misiones, nunca dejen de estar al lado y bien cerca de la gente”. Por último, destacó el mensaje de unidad asociado a la figura de San Vladimiro: “Fue un guerrero y entendió que la unidad de su Nación, de su pueblo, era la salida para una estabilidad en crecimiento”.

Durante la ceremonia, el gobernador Passalacqua destacó el valor de la historia de Tres Capones y reconoció a los pioneros de la localidad como “verdaderos protagonistas del crecimiento de la comunidad”. En ese marco, puso en valor el testimonio de Demetrio Vlademiro Demeterchuk, quien también brindó unas palabras durante el acto sobre los primeros años del municipio. “La historia de Demetrio es la historia de miles de Demetrios en la provincia de Misiones. Me refiero a gente que de la nada hizo todo esto que estamos viendo hoy. Representan mucho, representan el verdadero espíritu y la fuerza del ser misionero”, expresó al dirigirse a Demeterchuk.

Fe, tradición y memoria de los pioneros

Cada 15 de julio, la comunidad de Tres Capones celebra a San Vladimiro, una festividad que renueva los lazos de fe, encuentro y pertenencia entre sus habitantes. La fecha tiene un significado especial por la importante presencia de descendientes de inmigrantes ucranianos en la localidad, quienes, junto a otras familias pioneras, contribuyeron al crecimiento del municipio desde la conformación de su primera Comisión de Fomento, en 1949.

Durante la ceremonia, el pionero Demetrio Vlademiro Demeterchuk compartió un recorrido por la historia de la localidad a partir de sus propios recuerdos, con evocación de los primeros años de la colonia, el esfuerzo de las familias rurales y las actividades productivas que impulsaron el desarrollo de Tres Capones, como los cítricos, la extracción de esencias, el té y la mandioca. “Tres Capones cambió el 500% y va a ser mucho mejor todavía”, afirmó, y cerró su mensaje con una reflexión que sintetizó el espíritu de los pioneros: “El trabajo es salud”.

El intendente destacó las obras que llevan adelante en Tres Capones

Por su parte, el intendente Ramón Gerega destacó el valor que tiene la celebración de San Vladimiro para la comunidad y llamó a preservar las tradiciones que identifican a la localidad. “Hoy nos encontramos una vez más juntos en una jornada tan linda, conmemorando el día de nuestro Santo Patrono, conservando esas tradiciones tan arraigadas que tenemos la gente de nuestro pueblo”, expresó, y agradeció el acompañamiento permanente del Gobierno provincial: “Nosotros somos un pueblo chico, pero seguimos teniendo oportunidades gracias a nuestro Gobernador, seguimos creciendo y seguimos teniendo oportunidades como cualquier otra ciudad grande. Muchas gracias por eso”.

El jefe comunal remarcó además que el respaldo de la Provincia hizo posible la ejecución de obras en todos los barrios de la localidad: “En cada barrio pudimos lograr una obra: un SUM, un destacamento policial que hoy es comando, playones deportivos y agua potable para las colonias, para el desarrollo de nuestras colonias”.

El intendente contó que, antes del acto, visitaron junto al gobernador el nuevo estadio municipal de Tres Capones, obra que se ejecuta con recursos aportados por el Gobierno de Misiones y que constituye una de las más esperadas por la comunidad. Actualmente se llevan adelante las tareas de nivelación del suelo y la colocación de los postes para el alambrado perimetral, y en las próximas etapas continuarán la compactación del terreno y la siembra del césped. Una vez finalizado, el estadio será la sede del Club Atlético Tres Capones, institución que participa en la Liga Apostoleña de Fútbol, División B.