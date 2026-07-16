Más de cincuenta niños, junto a sus familias, participaron de una nueva edición de Arte que Vuela, una actividad impulsada por la Municipalidad de Montecarlo que combinó creatividad, educación ambiental y contacto con la naturaleza.

Durante la jornada, los participantes pintaron casitas para aves y recorrieron el Jardín Botánico Municipal, donde conocieron la importancia de las aves nativas de Misiones y el rol fundamental que cumplen en el equilibrio de nuestros ecosistemas.

Estas propuestas buscan generar conciencia desde la infancia, promoviendo valores como el respeto por el ambiente, el compromiso con el cuidado de la biodiversidad y el disfrute de nuestros espacios naturales.

Agradecemos a cada familia que se sumó y acompañó esta iniciativa, fortaleciendo juntos el compromiso de construir una comunidad cada vez más consciente y comprometida con el cuidado de nuestro entorno.