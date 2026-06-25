El fuego se inició mientras una mujer cocinaba en su departamento de la chacra 149. Tras la rápida reacción de la propietaria y de los vecinos, las llamas fueron sofocadas con un extintor antes de que se propagaran.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche, cerca de las 23:00, en un departamento ubicado en la chacra 149 de Posadas, luego de un llamado al Centro Integral de Operaciones 911 que alertó sobre un principio de incendio.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria de la vivienda, quien manifestó que el foco ígneo se originó mientras manipulaba una sartén con aceite en la cocina. De inmediato, junto a vecinos del edificio, utilizaron un extintor y lograron controlar las llamas, evitando que el fuego alcanzara otros ambientes.

Como consecuencia del incidente, solo se registraron daños menores, entre ellos el ennegrecimiento de una pared, el chamuscado del extractor de cocina y de algunos utensilios. No hubo personas lesionadas.

Posteriormente, efectivos de la Unidad Regional I y personal de la Dirección General de Policía Científica realizaron las actuaciones correspondientes, constatando que el incendio ya había sido completamente extinguido.