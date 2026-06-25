Un siniestro vial ocurrido esta mañana en la intersección de las avenidas Uruguay y Cabred, en Posadas, dejó como saldo a una mujer de 24 años lesionada. La víctima sufrió un corte en la pierna izquierda, fue asistida por personal médico y trasladada a un centro de salud para recibir atención.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho se registró alrededor de las 7 horas, cuando por causas que son materia de investigación colisionaron un automóvil Fiat Cronos, conducido por un hombre de 58 años, y una motocicleta Motomel ECP 200 al mando de un joven de 25 años, quien viajaba acompañado por la mujer lesionada.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera, dependiente de la Unidad Regional I, junto al personal de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.