El encuentro cultural y educativo será del 4 al 7 de junio en la Costanera de Posadas. Con más de 140 actividades reunirá a escritores, editoriales, librerías, instituciones educativas y organismos públicos.

La Feria del Libro “Cultura en Letras”, impulsada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Posadas, se realizará del 4 al 7 de junio en el cuarto tramo de la Costanera. Esta edición contará con una agenda que incluye conferencias, talleres y actividades pensadas para escuelas, y más de una veintena ya confirmaron su participación.

Durante las jornadas habrá más de 50 presentaciones de libros, charlas y debates sobre diversas temáticas actuales, espacios recreativos para las infancias y propuestas especiales para instituciones educativas (jueves y viernes). Al respecto, Gladis Ledesma, directora del Colegio Provincial N° 1 ‘Martín de Moussy’, celebró la iniciativa que permite a los estudiantes acceder a los libros. “Que los alumnos puedan contar con un libro cambia todo el juego, porque la lectura deja de ser una tarea y se vuelve opción. Quienes eligen leer por curiosidad vuelven y aquellos que solo leen por nota, cierran el libro y se olvidan”, expresó.

La docente remarcó que para la escuela es fundamental incentivar/recuperar el hábito de la lectura. “Para nosotros el libro significa democratizar, entendiendo que no todos tienen uno en casa. Confiar que el alumno podrá elegir, pensar, dudar. También es sembrar lento, ya que el hábito no se mide en pruebas trimestrales. Hoy un chico que se acerca a un libro en cinco años te debate, te escribe y te cuestiona”, agregó.

Una parte activa de la feria son las escuelas primarias y secundarias, por ello sigue abierta la convocatoria y las inscripciones se recepcionan a través del siguiente formulario: https://goo.su/hsCR.

Por otro lado, recuerdan que habrá un patio gastronómico disponible hasta la 21 HS y espectáculos culturales destinados a toda la familia. Para conocer el cronograma completo ingresar en: https://goo.su/Lbg8k1t.

Desde el municipio invitan a los vecinos a sumarse a este evento único que tiene como objetivo promover la lectura, el acceso al libro y el encuentro comunitario.