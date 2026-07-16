Un joven de 19 años denunció haber resultado herido por un disparo mientras circulaba como acompañante en una motocicleta por un camino vecinal del paraje Arroyo Bonito, en El Soberbio. Tras la atención médica, una radiografía confirmó que un perdigón quedó alojado en su antebrazo derecho.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió durante la noche del domingo, cuando la víctima viajaba en una motocicleta conducida por otro joven. A partir de las tareas investigativas y de las sospechas manifestadas por el denunciante, el Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente ordenó la detención de dos hombres y el allanamiento de una vivienda vinculada a la causa.

Durante el procedimiento, realizado este miercoles por efectivos de la Comisaría Seccional Primera de El Soberbio, los policías detuvieron a uno de los sospechosos, de 52 años, y secuestraron 352 perdigones de plomo, elementos que serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.

En tanto, continúa la búsqueda del segundo implicado, quien permanece prófugo con pedido de detención. La causa sigue su curso bajo la intervención del Juzgado de Instrucción competente, mientras se procura esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque.