Un incendio registrado durante la mañana de hoy provocó importantes daños materiales en una vivienda ubicada sobre la calle N.º 95 de la Chacra 94 de Posadas. El foco ígneo se desarrolló en una de las habitaciones del inmueble y demandó la intervención de dos dotaciones de bomberos.

Tras recibir el alerta, efectivos de la División Bomberos Zona Sur y de la División Bomberos Zona Oeste acudieron al lugar con una autobomba y un camión cisterna. Al arribar, constataron que el fuego se encontraba activo en uno de los ambientes de la casa.

Los bomberos trabajaron y evitar su propagación hacia el resto de la vivienda, logrando controlar y extinguir el incendio luego de varios minutos de labor.

Como consecuencia del siniestro, la habitación afectada sufrió daños totales, al igual que los elementos que se encontraban en su interior. No se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales.