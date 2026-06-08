Los operativos del IMuSa continúan recorriendo distintos sectores de Posadas para acercar servicios veterinarios, promover la tenencia responsable y fortalecer la salud animal en la comunidad.

La Municipalidad de Posadas, a través del Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMUSA), continúa desarrollando operativos territoriales en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de acercar servicios veterinarios esenciales y promover el bienestar de perros y gatos.

Durante cada jornada, los vecinos pueden acceder a controles de salud, asesoramiento sobre cuidados básicos, vacunación y turnos para castraciones, evitando traslados y facilitando el acceso a estos servicios cerca de sus hogares.

Además de la atención directa, los equipos municipales trabajan en la concientización sobre tenencia responsable, la importancia de la esterilización y el cumplimiento de los calendarios sanitarios para prevenir enfermedades y mejorar la convivencia comunitaria.

Lunes 08

QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h

CH 72, TOMAS GUIDO CASI CALLE 82, FRENTE SALON MALAGA

Martes 09

-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h

Bº MOTEM, CALLE 109 Y 112, PLAZA

-OPERATIVO VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. 08 a 11 h

Bº SANTA RITA, CH 143, CALLE 92 Y 141, FRENTE NENI

Miércoles 10

-OPERATIVO INTEGRAL, Q.M. Y VAC. ANT. 08 a 11 h

Bº SAN JORGE, INST. SAN IGNACIO DE LOYOLA, CALLE 148A, ENTRE 51 Y 53

Jueves 11

-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h

CH 68, AV. LIB, GRAL SAN MARTÍN Y RAMÍREZ, PLAZA

-OPERATIVO VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. 08 a 11 h

Bº RINCÓN DEL SUR, ENTRE 123 Y 188, PLAZA



Viernes 12

-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h

CH 70, PADRE SERRANO Nº 3170 CASI MORAEZ DUTRA