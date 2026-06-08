Hoy, alrededor de las 11:30 horas, efectivos de la Comisaría Seccional Primera intervinieron en un siniestro vial registrado en la intersección de la avenida Aconcagua y calle Chile de la localidad de Jardín América.

En el lugar se constató la colisión entre un automóvil Toyota Etios, conducido por una mujer de 76 años, y una motocicleta Rouser 150 cc, guiada por un joven de 19 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó con lesiones, por lo que fue trasladado al Hospital de Área local para recibir la atención médica correspondiente y determinar la gravedad de las mismas.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, dependiente de la Unidad Regional IX, quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor.