En la tardecita noche de este miércoles 3 de junio de 2026 se llevó adelante una reunión con delegados escolares en el SUM de la Escuela Especial N° 12 del Departamento Montecarlo contando con la presencia de la Comisión Directiva de UDPM en representación del Secretario General Ruben Dario «Grillo » Caballero. Los Departamentales que oficiaron de anfitriones, socializaron el trabajo que realizan en la oficina departamental, horarios de atención y servicios a disposición del afiliado.

Fue un lindo encuentro en el cual se trataron: Avances en los procesos de titularización (vacantes 2021-2022-2023 y las resoluciones que los enmarcan). Elecciones de delegados escolares período 2026-2027, proceso eleccionario, funciones del delegado y condiciones, responsabilidad sindical a asumir. Salario docente, contexto actual. Se aprovechó también para despejar otras dudas consultadas.

Y se presentó la Actualización Académica «Pedagogía del Jardín Maternal», capacitación específica para Nivel Inicial dándose un panorama de la situación general en la provincia sobre lo que se esta trabajando para responder a las necesidades del Nivel, garantizando los derechos laborales del sector. Para finalizar, se hizo entrega de banderas de mástil, una gentileza más de nuestro sindicato.