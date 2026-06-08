08/06/2026 General
Como parte de las estrategias permanentes de prevención, la Municipalidad de Posadas continúa desarrollando operativos integrales destinados a reducir la presencia de potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti.
Las tareas incluyen descacharrado, limpieza de espacios públicos, control de recipientes que puedan acumular agua y acciones de sensibilización para fortalecer la participación vecinal en la lucha contra el dengue.
Desde el Municipio remarcan que la eliminación de criaderos sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la proliferación del mosquito transmisor, por lo que el compromiso de cada vecino resulta fundamental para sostener los resultados obtenidos.
-Lunes 08
Turno mañana: CH 55
Turno tarde: Bº Los Lapachitos
-Martes 09
Turno mañana: CH 181
Turno tarde: Bº Don Pedro
-Miércoles 10
Turno mañana: Bº San Jorge
Turno tarde: CH 101
-Jueves 11
Turno mañana: CH 50
Turno tarde: Bº Los Lapachitos
-Viernes 12
Turno mañana y tarde: Itaembé Guazú