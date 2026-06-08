08/06/2026 General

Como parte de las estrategias permanentes de prevención, la Municipalidad de Posadas continúa desarrollando operativos integrales destinados a reducir la presencia de potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Las tareas incluyen descacharrado, limpieza de espacios públicos, control de recipientes que puedan acumular agua y acciones de sensibilización para fortalecer la participación vecinal en la lucha contra el dengue.

Desde el Municipio remarcan que la eliminación de criaderos sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la proliferación del mosquito transmisor, por lo que el compromiso de cada vecino resulta fundamental para sostener los resultados obtenidos.

-Lunes 08

Turno mañana: CH 55

Turno tarde: Bº Los Lapachitos

-Martes 09

Turno mañana: CH 181

Turno tarde: Bº Don Pedro

-Miércoles 10

Turno mañana: Bº San Jorge

Turno tarde: CH 101

-Jueves 11

Turno mañana: CH 50

Turno tarde: Bº Los Lapachitos

-Viernes 12

Turno mañana y tarde: Itaembé Guazú