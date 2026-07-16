Un hombre de 41 años falleció este miércoles por la noche luego de protagonizar un despiste con el vehículo que conducía sobre la Ruta Provincial Nº 2, a la altura del kilómetro 17, en jurisdicción de El Soberbio.

La intervención policial se inició cerca de las 19:25, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Segunda fueron requeridos por un automóvil Volkswagen Gol que había despistado y se encontraba sin ocupantes al momento del arribo de la patrulla. Inmediatamente se iniciaron las tareas para localizar e identificar al conductor.

Minutos después, alrededor de las 19:45, el conductor fue identificado como un hombre de 41 años, quien fue hallado en el lugar sin signos vitales.

Por disposición judicial, se aguardó la intervención del médico policial y de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.