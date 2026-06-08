El Municipio avanza con la recolección y disposición adecuada de cubiertas en desuso para prevenir focos de contaminación y contribuir al cuidado ambiental.
Recolección de neumáticos en desuso
La Municipalidad de Posadas continúa impulsando acciones destinadas a la gestión responsable de neumáticos fuera de uso, una iniciativa que contribuye a mantener limpios los espacios urbanos y reducir riesgos ambientales.
Las cubiertas retiradas son derivadas a circuitos específicos de tratamiento y aprovechamiento, evitando que permanezcan abandonadas en terrenos, espacios públicos o sectores donde puedan acumular agua y convertirse en potenciales criaderos de mosquitos.
Circuito de recolección por delegación municip
-Lunes 08
Turno mañana: Dolores Sur
Turno tarde: Itaembé Miní Oeste
-Martes 09
Turno mañana: Villa Cabello / Riberas del Paraná
Turno tarde: Villa Urquiza
-Miércoles 10
Turno mañana: CH 32-33
Turno tarde: Miguel Lanús
-Jueves 11
Turno mañana: Santa Rita
Turno tarde: Itaembé Guazú
-Viernes 12
Turno mañana: Dolores Norte
Turno tarde: Itaembé Miní Este