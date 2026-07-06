Tres personas, entre ellas una niña de 7 años, sufrieron lesiones este lunes por la tarde luego de que el automóvil en el que viajaban despistara y volcara sobre la Ruta Provincial N.º 103, a la altura del kilómetro 3, frente al acceso al Parque Temático Cruz de Santa Ana. El siniestro no provocó interrupciones en la circulación vehicular.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo, un Renault Logan, circulaba en sentido Mártires–Santa Ana cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del rodado, que terminó despistando y volcando a un costado de la ruta. En el automóvil viajaban un hombre de 36 años, una mujer de 29 y una niña de 7 años, todos domiciliados sobre la Ruta Provincial N.º 103.

Tras el hecho, efectivos de la Comisaría de Santa Ana solicitaron una ambulancia para asistir a los ocupantes, quienes fueron trasladados para recibir atención médica y determinar la gravedad de las lesiones sufridas. Las actuaciones continúan a fin de establecer las circunstancias del siniestro.