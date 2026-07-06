Más de cien kilómetros de líneas de Media Tensión fueron intervenidas desde el mes de mayo en el marco del operativo integral de mantenimiento preventivo de alto impacto que lleva adelante Energía de Misiones en la capital provincial.

El operativo integral se ejecuta dos veces por semana, en turnos matutinos y vespertinos, y avanza con tareas de poda y limpieza de las líneas troncales de cada zona con el objetivo de minimizar las fallas por el contacto de los cables con el entorno vegetal.

La meta es preparar los tendidos para el impacto del clima con la llegada de las tormentas de El Niño y el refuerzo de transformadores para su mejor desempeño antes de los primeros calores de septiembre.

Desde la primera semana de mayo también se reemplazaron treinta postes de madera por columnas de hormigón, y se ejecutaron 141 intervenciones en subestaciones, transformadores y seccionadores para reemplazar equipo dañado o con el límite de su vida útil.

El operativo se desarrolla semanalmente hasta el mes de octubre con un cronograma de cortes de energía que es previamente comunicado a los vecinos. Los cortes son necesarios para permitir el desempeño seguro de las cinco cuadrillas (en promedio) que se ocupan de estas tareas, y que se despliegan en las zonas de trabajo con sus respectivas grúas de altura y demás equipamiento y materiales.

Dónde estarán esta semana

El martes 7 de julio, entre las 7:30 y las 11:30, el corte programado de energía para posibilitar los trabajos afectará a los barrios 20 de junio, Los Pinos, y a las chacras 67, 68, 84, 85, 86 87, 89, 90, 105, 106 y zonas aledañas. El miércoles 8 de julio, también de 7:30 a 11:30, el operativo se realizará en los barrios Sol Naciente, Malvinas, Luz y Fuerza y las chacras 50, 51, 57, 58, 59, 72, 73, 74, 79, 80, 96, 97, 99 y 100.