Ocurrió durante la mañana de este lunes, a la altura del kilómetro 14 en Eldorado. Los ocupantes de ambos rodados fueron trasladados al Hospital Samic, mientras la Policía investiga las causas de la colisión.

Efectivos de la Unidad Regional III intervinieron esta mañana cerca de las 7:30 horas en un siniestro vial registrado sobre la Ruta Provincial N.º 17, a la altura del kilómetro 14.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron un Fiat Palio, conducido por Adrián Alfredo G. (40), quien viajaba acompañado por Lautaro Ángel S. (29) y un Volkswagen Fox al mando de Marcos W. (33), cuando ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos.

Como consecuencia del impacto, los tres involucrados fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Samic para recibir atención médica y someterse a estudios de mayor complejidad.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera, peritos de la División Policía Científica y el médico policial, quienes realizan las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.