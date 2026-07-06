El siniestro ocurrió durante la noche del domingo en Caá Yarí. La Policía trabaja para establecer las causas del hecho.

La Policía tomó conocimiento cerca de las 20:30 de un despiste seguido de vuelco ocurrido sobre la Ruta Provincial N.º 225, a la altura del lote 68, en cercanías del acceso a la Escuela N.º 12 de la localidad de Caá Yarí.

Por causas que son materia de investigación, una Chevrolet Meriva, conducida por Fabián F. P. (40), perdió el control mientras circulaba por la zona y terminó volcando sobre la cinta asfáltica.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Caá Yarí, Bomberos Voluntarios y personal de salud, quienes asistieron al conductor y lo trasladaron para recibir atención médica. Efectivos de Policía Cientifica realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar.