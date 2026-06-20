Durante el acto conmemorativo en Posadas, el intendente remarcó la necesidad de fortalecer los valores, la educación y el compromiso colectivo para afrontar los desafíos actuales.

En el marco de las actividades por el Día de la Bandera, el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, destacó la importancia del trabajo conjunto y afirmó que “la única manera de crecer es estando juntos y siendo solidarios”. El jefe comunal participó este sábado del izamiento realizado en el mástil ubicado en las avenidas Uruguay y Mitre.

Durante la ceremonia, Stelatto definió la fecha como una jornada de profundo significado para la comunidad. “Es un día muy emotivo. Tenemos que seguir trabajando por la patria grande que todos necesitamos y que juntos podemos lograr”, expresó.

Asimismo, sostuvo que resulta fundamental mantener vivos los valores históricos que dieron forma al país. En ese sentido, señaló que la educación, la ética y la participación de los jóvenes representan pilares esenciales para construir una sociedad más integrada.

“Siempre tenemos que trabajar en la reivindicación de nuestra historia y nuestros valores”, manifestó. Además, remarcó la necesidad de comprender el contexto actual y promover acciones colectivas que favorezcan la convivencia y la solidaridad.

El intendente también se refirió al acompañamiento institucional durante el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera realizado en la Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil. Allí resaltó el vínculo permanente que debe existir entre el Estado y la ciudadanía para atender las necesidades de la comunidad.

“Tenemos que estar siempre juntos, acompañando desde el Estado a los ciudadanos y de los ciudadanos a los funcionarios”, afirmó. A su vez, consideró que “la solidaridad entre todos permitirá mejorar la calidad de vida de todos”.

La jornada reunió a vecinos, estudiantes y autoridades en una fecha dedicada a recordar el legado de Manuel Belgrano. En ese contexto, el mensaje de Stelatto puso el foco en la unidad, la participación comunitaria y el fortalecimiento de los valores como herramientas para afrontar los desafíos cotidianos.